Роман Бюрки: «Шансы на выход в 1/8 финала оцениваем с оптимизмом»

Вратарь «Боруссии» Роман Бюрки перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Славии» отметил, что команда с оптимизмом оценивает шансы на выход в плей-офф. Дортмундцы имеют 7 очков и на третьем месте.

— Наши шансы на выход в 1/8 финала оцениваем с оптимизмом, — цитирует пресс-служба УЕФА Бюрки. — Пускай не все зависит от нас самих, мы должны полностью сосредоточиться на нашем матче. Победа в Берлине была очень важна. Потому что мы отреагировали на то, что происходило в предыдущих матчах. Постараемся порадовать болельщиков достойным футболом.

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