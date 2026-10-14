«Рома» — «Реал»: Дибала и Винисиус выйдут с первых минут на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Реала» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Встреча состоится 14 октября на «Олимпико» в Риме и начнется в 22.00 по московскому времени.
«Рома»: Голлини, Манчини, Ндика, Эрмосо, Молина, де Рон, Коне, Уэсли Франса, Суле, Дибала, Мален.
Запасные: Васкес, де Марци, Ренч, Кулиеракис, Пеллегрини, Кастро, Балерди, Пизилли, Лулли, Родригу Мора, Гиларди.
«Реал»: Куртуа, Кукурелья, Конате, Рюдигер, Думфрис, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Беллингем, Диоманде, Мбаппе.
Запасные: Лунин, Серхио Местре, Хёйсен, Камавинга, Эндрик, Александер-Арнолд, Арда Гюлер, Каррерас, Карлос Эспи, Бернарду Силва, Браим Диас, Тьяго Питарч.
Следить за ключевыми событиями игры «Рома» — «Реал» можно в матч-центре «СЭ».
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