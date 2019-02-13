"Рома" обыграла "Порту" благодаря дублю 19-летнего Дзаньоло

"Рома" на своем поле выиграла у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Дублем в составе римлян отметился 19-летний полузащитник Николо Дзаньоло. Гол престижа забил Адриан.

Ответная встреча состоится 6 марта в Португалии.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 (0:0)

Голы: Дзаньоло, 70 (1:0). Дзаньоло, 76 (2:0). Адриан, 79 (2:1).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Н`Зонзи, 83), Дзаньоло (Сантон, 87), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 90).

"Порту": Касильяс, Пепе, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 68), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани, 84), Соарес, Фернанду (Андре Перейра, 76).

Предупреждения: Эррера, 75. Эль-Шаарави, 88.

Судья: Маккели (Голландия).

12 февраля. Рим. "Олимпийский стадион".