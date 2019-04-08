Рокки рассудит "МЮ" и "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" и "Аякс" – "Ювентус", информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. 45-летнему рефери будут помогать ассистенты Филиппо Мели и Маттео Пассери. Резервный судья – Даниэле Орсато. Видеопомощники рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида.

На игре "Аякс" – "Ювентус" будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Карлос дель Серро. 43-летнему рефери будут помогать ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья – Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

​Оба матча пройдут 10 апреля, начало – в 22.00 по московскому времени.

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