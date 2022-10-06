Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 октября, 03:43

Родригу — о победе над «Шахтером»: «Наша локальная неудача, что не смогли забить побольше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Родригу прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Считаю, в этом наша локальная неудача, что мы не смогли забить побольше. Было создано множество голевых моментов, но, думаю, велика доля случая в том, что мы ограничились только двумя голами. Давайте надеяться на то, что в следующем матче реализуем больше», — цитирует пресс-служба УЕФА Родригу.

После трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Реал» лидирует в группе F, набрав 9 очков. «Шахтер» занимает 2-ю строчку с 4 очками.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035684--real-madrid-vs-shakhtar-donetsk/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Шахтер (Донецк)
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рублев vs Соперники по финалам — 4:0! Андрей почти обеспечил путевку на Итоговый
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Хави и Лапорта провели встречу по поводу выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов
Фанаты «Барселоны» разгневаны реакцией Месси на гол Мартинеса в ворота каталонцев в Лиге чемпионов
Власти Парижа могут сократить гостевую квоту для «Маккаби» на матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» из-за опасений насчет беспорядков
Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Кепа признался, что очень счастлив после победы «Челси» над «Миланом»
Хвичу признали лучшим. Спаллетти стал частью неаполитанского фольклора
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бенфика» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Севилья» — «Боруссия»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости