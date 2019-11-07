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Родригу: «Это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному»

02:44
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Нападающий «Реала» Родригу после победы над «Галатасараем» в 4-м туре Лиги чемпионов (6:0) признался, что забрал мяч себе. 18-летний бразилец оформил хет-трик.

— Я уже отнес мяч в свой шкафчик в раздевалке. Хочу, чтобы парни на нем расписались, — цитирует пресс-служба УЕФА Родригу. — Когда забивал третий гол, то уже понимал, что это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному: левой ногой, головой, правой. Когда уже направлялся в раздевалку, парни мне это напомнили.

Безумно рад происходящему. Мечты становятся явью. С каждым днем я прибавляю чуть быстрее, чем сам мог ожидать. Но сохраняю настрой на тяжелый труд.

Реал — Галатасарай

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027072/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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