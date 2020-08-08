Родриго поставил оценку «Реалу» за сезон

Нападающий «Реала» Родриго после поражения от «Манчестер Сити»? в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что каждый мог бы сыграть лучше.

— Ошибки — это часть спорта, — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго. — Каждый может ошибиться. В этом противостоянии каждый из нас мог сыграть лучше. Я дам нашей команде оценку 9 из 10 за этот сезон. Если бы прошли дальше, поставил бы десятку.