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Родриго поставил оценку «Реалу» за сезон

07:17

Нападающий «Реала» Родриго после поражения от «Манчестер Сити»? в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что каждый мог бы сыграть лучше.

— Ошибки — это часть спорта, — цитирует пресс-служба УЕФА Родриго. — Каждый может ошибиться. В этом противостоянии каждый из нас мог сыграть лучше. Я дам нашей команде оценку 9 из 10 за этот сезон. Если бы прошли дальше, поставил бы десятку.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027131--man-city-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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