Родриго Морено: «Валенсия» не устает совершать чудеса»

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено поделился впечатлениями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. В 6-м туре группового турнира испанцы обыграли «Аякс» (1:0).

— Эта команда не устает совершать чудеса, — цитирует форварда Marca. — В первой очной встрече, думаю, результат был обманчив. Мы будем продолжать в том же духе. Я счастлив, эта команда — большая семья. Мы создали что-то невероятное, добиваемся отличных результатов, мы все еще в борьбе.

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