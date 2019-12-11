Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Родриго Морено: «Валенсия» не устает совершать чудеса»

12:16

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено поделился впечатлениями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов. В 6-м туре группового турнира испанцы обыграли «Аякс» (1:0).

— Эта команда не устает совершать чудеса, — цитирует форварда Marca. — В первой очной встрече, думаю, результат был обманчив. Мы будем продолжать в том же духе. Я счастлив, эта команда — большая семья. Мы создали что-то невероятное, добиваемся отличных результатов, мы все еще в борьбе.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир