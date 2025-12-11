Родриго: «Реалу» есть еще над чем работать»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Все мы очень расстроены. Нам чего-то не хватило. Думаю, в первом тайме мы играли очень хорошо, что позволило нам повести в счете — 1:0. Но этого преимущества было недостаточно. Нам есть еще над чем работать. Все мы прекрасно осознавали, что исход таких игр решают мельчайшие детали. И именно это и произошло», — цитирует официальный сайт УЕФА Родриго.

«Реал» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В Ла лиге мадридская команда идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.