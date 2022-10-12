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12 октября, 02:37

Родри — о ничьей с «Копенгагеном»: «Так или иначе, сегодня мы заработали важное очко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал ничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Порой необходимо пережить подобный опыт. Мы забили, но гол не засчитали, не реализовали пенальти, а потом оказались вдесятером. Так или иначе, сегодня мы заработали важное очко, будем двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

«Манчестер Сити» с 10-ю очками лидирует в группе G. У «Копенгагена» 3-е место — 2 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035701--copenhagen-vs-man-city/
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