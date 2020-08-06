Родри: «Победа над «Реалом» может дать нам серьезный импульс»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы в отличном настроении, уверены в своих силах, — цитиОчень ждем завтрашнего матча. Давно не выходили на поле, но были сконцентрированы и думали об этой встрече. Понимаем, что будет очень тяжело. Мы будем счастливы, если даже просто пробьемся дальше, а победа над такой командой может обеспечить нам серьезный импульс.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но единственное, что мы можем, это сосредоточиться на игре. Завтра очень важно победить. Для моей карьеры это был невероятный год. Я очень многому научился, стал принимать более деятельное участие в жизни такой великолепной команды.

Каземиру? Каждой команде в центре поля нужен игрок, который бы делал игру сбалансированнее и тактически дисциплинированнее. Техничные игроки способны перевернуть ход встречи в одно мгновение, однако всем командам необходимы игроки, которые будут контролировать ситуацию в середине поля. Каземиру — важнейший элемент этого механизма».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Сити» победил 2:1.