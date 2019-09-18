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Робертсон удалил аккаунт в Twitter из-за массовых оскорблений

22:04
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон удалил свой аккаунт в Twitter. Причиной этому стали массовые оскорбления в адрес 25-летнего футболиста после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).

Робертсон на 82-й минуте заработал пенальти в ворота своей команды, после чего форвард неаполитанцев Дрис Мертенс открыл счет. При этом Робертсон сохранил свой профиль в Instagram, где фанаты «Ливерпуля» активно призывают его разблокировать Twitter.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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