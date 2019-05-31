Робертсон не считает "Тоттенхэм" аутсайдером финала Лиги чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон накануне финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" заявил, что не считает соперника аутсайдером этого противостояния. Он назвал матчи против них в премьер-лиге сложнейшими из всех.

– Мы ощущаем давление каждый раз, когда выходим играть на поле за этот клуб, – приводит пресс-служба УЕФА слова Робертсона. – Знаем, что нас болеют по всему миру. Болельщики на стадионе – лишь малая часть всех наших фанов. Мы очень ценим ту поддержку, которую нам оказывают по всему миру. Я не думаю, что "Тоттенхэм" - аутсайдер. Матчи против них в премьер-лиге были сложнейшими из всех. Они могут создать нам проблемы, но и мы можем создать им - как и любой другой команде. Главное, кто проявит себя лучше именно в день финала.

Нам нравится, что у нас обоих дела идут хорошо. Очень здорово, когда он делает результативный пас или выносит с ленточки мяч. Если один из нас видит в игре что-то, что может пригодиться другому, то мы стараемся подсказать друг другу. Благодаря тренерскому подходу Почеттино создается впечатление, что "Тоттенхэм" существенно усиливается с каждым трансфером. Моура стал героем матча в гостях у "Аякса". Это фантастический игрок с невероятными качествами.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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