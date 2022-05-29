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Сегодня, 01:57

Робертсон: «Ливерпуль» мог бы сыграть лучше, особенно во втором тайме»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Энди Робертсон.
Фото Reuters

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги финала Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Мы опустошены. Вот что бывает, когда выходишь в финал и не выигрываешь. Если быть честными, мы могли бы сыграть немного лучше, особенно во втором тайме. Мы не очень хорошо начали, они больше взялись за игру. Это опытная команда, и как только они выходят вперед, они знают, как побеждать в финалах, и они это показали», — приводит слова Робертсона BT Sport.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.

Эндрю Робертсон
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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