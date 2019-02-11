Роберто Розетти: "Введение VAR пойдет на пользу для УЕФА"

Бывший глава судейского корпуса РПЛ, старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, в каких случаях применяется система VAR в матчах плей-офф Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт европейской спортивной организации.

– Мы убеждены, что введение VAR пойдет на пользу нашим турнирам. Это ощутимо поможет судьям и снизит количество неверных решений.

Видеопомощник вмешивается, только когда замечает очевидную и явную ошибку в четырех ситуациях, влияющих на ход матча. Это голы и нарушения правил перед голами; решения о пенальти и нарушения правил перед пенальти; прямые красные карточки; ошибочная идентификация футболистов.

Это также касается голов, забитых после нарушения правил в атаке и из положения "вне игры". Новейшие 3D-технологии помогут видеопомощникам определять, был ли офсайд.

Видеопомощники также вмешиваются в случае очевидной грубой игры, которая по правлам должна наказываться прямой красной карточкой, – цитирует Розетти пресс-служба УЕФА.