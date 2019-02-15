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Роберто Розетти: "Технология VAR в Лиге чемпионов работала безупречно"

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Старший офицер УЕФА Роберто Розетти подвел первые итоги использования системы VAR в 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, он прокомментировал спорный момент с отмененным голом "Аякса" в игре против "Реала" (1:2).

- Я доволен тем, как была внедрена система VAR, - цитирует официальный сайт УЕФА Розетти. - Технология работала безупречно, судейские бригады отработали на очень высоком уровне. Значит, наш упорный труд не пропал даром.

Как мы сообщили после матча "Аякс" - "Реал" в социальных сетях УЕФА, судья определил, что игрок "Аякса" находился в офсайде и создавал помехи вратарю, не позволяя ему сыграть или преграждая путь к мячу, после удара головой. Согласно протоколу VAR, гол был правильно отменен, а за офсайд назначен свободный удар.

Главное, что судья принял верное решение. Точность важнее скорости. Тем не менее, мы хотим добиться максимальной эффективности и постараемся сократить паузы. Но надо учитывать, что это была очень сложная ситуация. Судья VAR должен был проверить два возможных офсайда, параллельно рефери должен был рассмотреть помехи со стороны атакующего игрока.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2591350.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов. 1/8 финала
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