Роберто Розетти: "Технология VAR в Лиге чемпионов работала безупречно"

Старший офицер УЕФА Роберто Розетти подвел первые итоги использования системы VAR в 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, он прокомментировал спорный момент с отмененным голом "Аякса" в игре против "Реала" (1:2).

- Я доволен тем, как была внедрена система VAR, - цитирует официальный сайт УЕФА Розетти. - Технология работала безупречно, судейские бригады отработали на очень высоком уровне. Значит, наш упорный труд не пропал даром.

Как мы сообщили после матча "Аякс" - "Реал" в социальных сетях УЕФА, судья определил, что игрок "Аякса" находился в офсайде и создавал помехи вратарю, не позволяя ему сыграть или преграждая путь к мячу, после удара головой. Согласно протоколу VAR, гол был правильно отменен, а за офсайд назначен свободный удар.

Главное, что судья принял верное решение. Точность важнее скорости. Тем не менее, мы хотим добиться максимальной эффективности и постараемся сократить паузы. Но надо учитывать, что это была очень сложная ситуация. Судья VAR должен был проверить два возможных офсайда, параллельно рефери должен был рассмотреть помехи со стороны атакующего игрока.