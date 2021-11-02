Роберто Де Дзерби: «Шахтер» будет следовать своей философии, независимо от силы соперника»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Да, мы продолжаем соблюдать наши принципы игры, - цитирует итальянца Tribuna.com. - Вместе мы работаем 3-4 месяца, знаем прекрасно, какого ожидаем прогресса. А этого прогресса можно добиться в матчах против сложных соперников. Поэтому мы будем продолжать демонстрировать свою философию игру, независимо от силы соперника.

Думаю, это случайность, что мы еще не забили гол в этой ЛЧ. В матче с «Шерифом» у нас было 25 ударов, мы 110 раз оказывались в штрафной этого клуба. Во встрече против «Интера» у нас тоже было много моментов.

Также мы создали моменты в матче с «Реалом», до третьего их гола. Это просто случайность. Кроме того, 2 из 3 матчей мы играли без Траоре. Это не оправдание, а факты. Играть без этого форварда тяжело».

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится 3 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.