Де Дзерби: «Очень рад качеству игры «Марселя» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень рад качеству нашей игры и, конечно, результату. Это был очень хороший день для «Марселя». Очень важный. Впереди сложные матчи, и мы хотим продолжать выступление в двух турнирах. Даже в первом тайме с «Ньюкаслом» наша команда создала три-четыре-пять моментов, но не реализовала их. Нам не везло, и мы допускали ошибки. Но я был доволен игрой. В перерыве сказал своей команде, чтобы она продолжала идти вперед. Я понимал, что если продолжим в том же духе, то сможем победить», — цитирует официальный сайт УЕФА Де Дзерби.

«Марсель» набрал 6 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ньюкасл» идет на 8-й строчке — 9 очков.