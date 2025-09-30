Де Дзерби: «Марсель» намерен побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аякса» отметил, что провансальцы рассчитывают выйти в плей-офф.

«Готовимся играть на победу. Мы переживаем удачный период, добиваемся хороших результатов и показываем качественный футбол. Можно вспомнить первый тайм против «Пари Сен-Жермен», матч против «Страсбура» тоже был хорошим. Хотим мощно начать и намерены побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Де Дзерби.

Матч «Марсель» — «Аякс» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.