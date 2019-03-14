Роберт Левандовски: "Мы играли слишком оборонительно"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его было сложно в этой игре, так как он постоянно участвовал в дуэлях против двух или трех хороших игроков.

– Мы знали, что это будет тяжелая игра, но в обоих матчах мы играли слишком оборонительно, – приводит Goal слова Левандовски. – Мы не пытались прессинговать их, чтобы создавать моменты. Что в первом матче, что сегодня. Мы играли слишком глубоко, не рисковали, и я не знаю, почему.



Даже если мы и пытались прессинговать, в атаке у "Ливерпуля" было 4 игрока, а у нас в этот момент всего 2, поэтому у нас не получилось сделать что-то большее. У меня было много дуэлей с их игроками сегодня, это было сложно для меня, потому что я был один. Когда ты один против двух или трех хороших игроков, это очень сложно.

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