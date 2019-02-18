Роберт Левандовски: "Благодарен Клоппу за то, что мы сделали в Дортмунде"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски сказал, что он благодарен главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу. Ранее они вместе работали в дортмундской "Боруссии".

- Он оказал огромное влияние на мою карьеру. Я должен благодарить его за то, что мы вместе сделали в Дортмунде. Мы вместе росли, и это привело меня туда, где я оказался сегодня. Великолепный тренер и прекрасный человек. Я многому у него научился, - цитирует поляка официальный сайт УЕФА. - Он раскрыл во мне инстинкт нападающего и помог шагнуть вперед. Я не подозревал, что у меня еще был такой потенциал. Гораздо больше, чем я думал. То есть он разглядел во мне что-то такое, чего я не мог увидеть сам. Его слова и жестикуляция заражают, даже когда он на скамейке. Когда не идет игра, ты видишь его реакцию, как она заставляет команду проснуться. А иногда и лично тебя. Хочешь бежать и биться. Он обожает футбол, любит раздевалку перед матчем. Ты видишь, что он отдается игре на 100 процентов.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится 19 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

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