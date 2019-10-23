Роберт Левандовски: «Бавария» хочет выйти из группы как можно раньше»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы над «Олимпиакосом» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2) отметил, что комнада хочет поскорее выйти в плей-офф.

— Этот матч был для нас очень важным, — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски. — Не только потому, что мы хотели продолжать выигрывать в Лиге чемпионов, но и потому, что потеряли очки в чемпионате Германии. Мы знали, что, взяв три очка здесь, мы поставим себя в ситуацию, когда победа дома выведет нас в следующий раунд. Хотим выйти из группы как можно раньше.

В первом тайме мы играли отнюдь не плохо. «Олимпиакос» не мог создать опасные моменты, но все равно забил. Отсюда родом наши проблемы. Мы знали, что после этого надо бежать в атаку и думать, как забить самим. Нам не повезло со вторым пропущенным мячом, и в концовке нам пришлось действовать осторожно, чтобы не упустить победу.

Стараюсь делать и делаю все от меня зависящее, чтобы забивать за команду и выигрывать с ней. Знаю, что любой эпизод на футбольном поле может оказаться важным и определяющим в плане того, выиграем мы или нет. Потому я сохраняю концентрацию и делаю свою работу.

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