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Робби Сэвидж — о дебюте сына в «МЮ»: «Я начинаю плакать, потому что Чарли уже так многого достиг в своей жизни»

Робби Сэвидж заплакал, говоря о дебюте сына в «Манчестер Юнайтед»
11:23
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж отреагировал на дебют сына Чарли в главной команде «красных дьяволов» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:1).

«Я начинаю плакать, потому что Чарли уже так многого достиг в своей жизни, — приводит слова Робби Сэвиджа Daily Star. — Чарли был одним из лучших в своей возрастной категории и благодаря упорному труду и желанию оказался в главной команде. Он прекрасный ребенок и сам всего добился. Его дед гордился бы им. А я просто счастлив».

Напомним, что 18-летний полузащитник вышел на замену на 89-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

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Карен Саркисян все материалы автора

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