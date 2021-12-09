Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Робби Сэвидж отреагировал на дебют сына Чарли в главной команде «красных дьяволов» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:1).

«Я начинаю плакать, потому что Чарли уже так многого достиг в своей жизни, — приводит слова Робби Сэвиджа Daily Star. — Чарли был одним из лучших в своей возрастной категории и благодаря упорному труду и желанию оказался в главной команде. Он прекрасный ребенок и сам всего добился. Его дед гордился бы им. А я просто счастлив».

Напомним, что 18-летний полузащитник вышел на замену на 89-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.