RMC Sport: Верратти не сыграет за «ПСЖ» против «Аталанты». Матч также пропустит Мбаппе

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает RMC Sport.

По данным источника, итальянец получил травму на тренировке после столкновения с партнером. Он повредил икроножную мышцу и пропустит матч. Ранее стало известно, что из-за травмы не сыграет за парижан нападающий Кильян Мбаппе.

Матч «Аталанта» — «ПСЖ» состоится 12 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. Команды определят полуфиналиста по итогам одной игры.