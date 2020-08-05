RMC Sport: Верратти не сыграет за «ПСЖ» против «Аталанты». Матч также пропустит Мбаппе
22:44
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», сообщает RMC Sport.
По данным источника, итальянец получил травму на тренировке после столкновения с партнером. Он повредил икроножную мышцу и пропустит матч. Ранее стало известно, что из-за травмы не сыграет за парижан нападающий Кильян Мбаппе.
Матч «Аталанта» — «ПСЖ» состоится 12 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. Команды определят полуфиналиста по итогам одной игры.
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