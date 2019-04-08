Рияд Махрез: "Сити" ждет очень непростое противостояние с "Тоттенхэмом"

Ползущатник "Манчестер Сити" Рияд Махрез поделился ожиданиями перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– "Сити" ждет очень непростое противостояние, но мы будем к нему готовы, – цитирует Махреза пресс-служба УЕФА. – Мы знаем соперника, но и он знает нас. Мы много раз играли с "Тоттенхэмом" и выигрывали, но, возможно, такое доскональное знание друг друга может сыграть и негативную роль.

Каждый делает свое дело, будь то голы, результативные передачи или надежная игра в обороне. Как говорит тренер, нам нужны все, и только так можно выйти на следующий уровень. У нас великолепный подбор игроков, обладающих огромным талантом, и замечательный тренер. Мы имеем все необходимое, чтобы пройти весь путь до конца.

Победа в Лиге чемпионов стала бы чем-то невероятным. Я всегда мечтал о победе в таком турнире. Мы сделаем все, чтобы ее выиграть. Если не в этом году, то в следующем уж точно. Но сперва нужно пройти "Тоттенхэм".

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" пройдет завтра, 9 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.