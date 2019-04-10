Рияд Махрез: "Ничего катастрофического не произошло"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез не видит катастрофы в поражении от "Тоттенхэма" (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По его словам, все можно исправить в ответной домашней игре.

– Ничего не потеряно, – цитирует RMC Махреза. – Это часть футбола. Думаю, обе команды не особо много показали. Во втором тайме мы были лучше, но забил соперник. Это не поменяет наш подход к ответному матчу. Ничего катастрофического не произошло. Мы будем играть как обычно. Сделаем все, чтобы добиться результата.