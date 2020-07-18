Ривалдо переживает за «Барселону» перед матчем с «Наполи»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что его бывшей команде стоит опасаться «Наполи», с которым предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 8 августа.

— Существует реальная опасность, «Барселона» может быть выбита из турнира «Наполи», — цитирует Tuttomercatoweb Ривалдо. — Как фанат и бывший игрок каталонцев, я очень переживаю за этот матч, и думаю, что большинство разделяют эти плохие чувства со мной.