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Рис Джеймс: «Это был сумасшедший матч!»

02:11
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Защитник «Челси» Рис Джеймс после ничьей с «Аяксом» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) отметил, что матч получился сумасшедшим. 19-летний англичанин на 74-й минуте забил гол.

— Это был сумасшедший матч! Забить гол — бонус для меня, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеймса. — Тренер сказал, чтобы я вышел и оживил парней.

Челси — Аякс

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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