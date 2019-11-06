Рис Джеймс: «Это был сумасшедший матч!»
02:11
Защитник «Челси» Рис Джеймс после ничьей с «Аяксом» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:4) отметил, что матч получился сумасшедшим. 19-летний англичанин на 74-й минуте забил гол.
— Это был сумасшедший матч! Забить гол — бонус для меня, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеймса. — Тренер сказал, чтобы я вышел и оживил парней.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027087/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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