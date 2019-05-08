Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после ответного матча 1/2 финала "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0) признался, что "красные" заслуживают уважения. По его словам, такой футбол захватывает дух.

- Я играл за их соперника, но нельзя не испытывать уважение к "Ливерпулю" и этим болельщикам в такие вечера, - цитирует BBC Фердинанда. - Мы приехали сюда, чтобы увидеть, как Месси окажется в финале.

"Ливерпуль" же взял все в свои руки – их дух, их борьба захватывают дух. Это фантастика, а эмоции на стадионе – это потрясающе. Только настоящий футбол делает с тобой такое.