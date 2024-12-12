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Фердинанд — о неудачах «Манчестер Сити»: «Никогда не видел, чтобы команды Гвардиолы была так плоха»

Даниил Аршавский
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Ювентуса» (0:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Манчесте Сити» четырежды становился чемпионом АПЛ. Но никогда мы не видели, чтобы команда Хосепа Гвардиолы была так плоха. Тренеру нужно найти способ взбодрить эту команду, вернуть ей форму и уверенность», — цитирует Фердинанда BBC Sport.

После 6 туров общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» набрал 8 очков и занимает 22-е место в турнирной таблице.

Источник: BBC Sport
Рио Фердинанд
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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