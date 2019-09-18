Рио Фердинанд: «Тоттенхэм» устранит из Лиги чемпионов сам себя"

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил разочарование стартом «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов. В матче первого тура группового этапа этого турнира «шпоры» сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2).

— «Тоттенхэм» устранит из Лиги чемпионов сам себя, — приводит слова Фердинанда The Mirror. — Мы видим все то же, что было и в прошлом сезоне, в особенности ужасает командная концентрация. Если вы думаете, что они извлекли уроки и стали другими, то вы ошибаетесь.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).