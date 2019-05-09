Рио Фердинанд: "То, что произошло, лишает дара речи"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед"​ Рио Фердинанд после победы "Тоттенхэм" над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) вырахил восхищение игрой английских команд, вышедших в финал. Вчера "Ливерпуль" разгромил "Барселону" (4:0).

- У Лукаса Моуры было три шанса – каждый его гол был красавцем, - цитирует BBC Фердинанда. - То, что произошло сегодня, лишает дара речи. Две английские команды создали два таких представления. Вам нужно сердце, желание и усилие.

"Тоттенхэм" поставил свое сердце на карту. Выход Фернандо Льоренте – какая замена. Он закрыл Дэйли Блинда. Голландец так и не мог с ним справиться.