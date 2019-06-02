Рио Фердинанд: "Ливерпуль" – та команда, которую боятся в Европе"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов.
"Ливерпуль" – это та команда, которую боятся в Европе, – цитирует Фердинанда BBC. – Никто не хочет играть с ними в плей-офф и выходить на "Энфилд". Они добились невероятной победы, заслужили ее.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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