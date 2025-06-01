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1 июня 2025, 06:32

Фердинанд: «ПСЖ» задал «Интеру» хорошую трепку и заставил выглядеть возрастной командой»

Руслан Минаев

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

«Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «ПСЖ» доминировал, прессинговал и душил. Они выжимали все соки с самого начала, и сегодня на поле были игроки с инстинктом убийцы.

Поразительная игра для матча такого ранга. Не думаю, что я когда-либо видел на этой стадии такое превосходство», — цитирует Фердинанда пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

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Рио Фердинанд
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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