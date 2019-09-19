Рио Фердинанд: «Азар перешел в «Реал» очень невовремя»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил опасения по поводу будущего нападающего Эдена Азара в «Реале». 28-летний бельгиец присоединился к «королевскому клубу» летом 2019 года.

— Когда ты переходишь в «Реал», ты должен зарабатывать право получать мячи от партнеров, — цитирует Фердинанда The Sun. — Боюсь, что Азар переехал в Мадрид очень невовремя. «Реал» находится на спаде, в их игре нет искры. Со временем апатия может настигнуть и самого Азара. Возможно, этот трансфер уже скоро окрестят провальным.

В среду «Реал» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов крупно уступил «ПСЖ» (0:3).

Азар провел 2 матча за «Реал» в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.

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