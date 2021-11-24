Рикс признан лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»
02:10
Нападающий «Мальме» Серен Рикс признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). 34-летний датчанин открыл счет на 24-й минуте встречи.
«Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе. Таким образом, сине-бело-голубые сыграют в Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.
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