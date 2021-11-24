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Рикс признан лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»

02:10

Нападающий «Мальме» Серен Рикс признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). 34-летний датчанин открыл счет на 24-й минуте встречи.

«Мальме» набрал первые очки на групповой стадии. Однако по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит» и останется на четвертом месте в группе. Таким образом, сине-бело-голубые сыграют в Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.

Мальме — Зенит

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры