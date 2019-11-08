Рифат Жемалетдинов: «Последние 10 минут против «Юве» провел на последнем издыхании»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от игры с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов.

— Матч хороший получился, — сказал Жемалетдинов. — Ни каждый день противостоишь «Ювентусу» и Криштиану Роналду. Тем более, так хорошо играли, старались демонстрировать свой футбол. И у нас это получалось. Обиднее всего, что пропустили на последних секундах и тот гол привел к поражению.

— После ошибки Гильерме на первых минут вся команда получила дополнительную мотивацию, чтобы ее исправить?

— Да. Промахи у всех случаются — понятное дело. Тот дал нам заряд, эмоции переполняли. Мы стремились сравнять счет и исправить помарку Гили.

— Как вообще получилось сыграть первым номером с европейским грандом?

— Старались прессинговать. Во втором тайме немного подсели, потому что физики не хватало. Лично у меня на последние 10 минут сил вообще не осталось. Связываю это с тем, что только недавно стал выходить на поле после травмы. В целом вся команда хорошо себя проявила, ребята — молодцы. Только вот счет... В концовке соперники чувствовали себя более свежими — ощущалось, что мы были на последнем издыхании. Нужно больше работать, чтобы составлять конкуренцию таким клубам.

— У «Локо» не хватает сил на два фронта?

— В Европе это нормальная практика, там играют два матча в неделю. Бывает, что и на три фронта бьются — в Европе, на Кубок и в чемпионате. А мы отдадим все силы, чтобы выйти из группы. (Евгений Белоусов)

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