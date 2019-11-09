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Рифат Жемалетдинов: «Остался неприятный осадок от поражения от «Ювентуса»

03:37

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в интервью «Известиям» признался, что у него остался неприятный осадок от поражения от «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

— На этой неделе «Локомотив» провел очень яркий матч против «Ювентуса» в Лиге чемпионов, но всё-таки проиграл (1:2). Какие эмоции остались после этой встречи?

— На самом деле остался неприятный осадок от поражения от «Ювентуса». Должны были хотя бы вничью сыграть, могли и побеждать. Поэтому очень обидно именно за исход встречи, других слов нет.

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