Рифат Жемалетдинов: «Не очень хорошо, что «Байер» обыграл «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился мнением о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В активе «железнодорожников» 3 очка после 4 матчей.

— В том, что «Байер» обыграл «Атлетико», есть две стороны, — цитируют «Известия» Жемалетдинова. — Наверное, это не очень хорошо с точки зрения нашего очного соперничества с немцами. Зато если мы сможем обыграть «Байер», а «Юве» отберет очки у испанцев, то в последнем туре мы поедем в Мадрид играть за второе место в группе. Для нас это отличный шанс.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей