Рифат Жемалетдинов: «Хорошая работа, парни!»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) опубликовал фотографию из раздевалки.

«Хорошая работа, парни! Идем дальше», — написал Жемалетдинов в Instagram.

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