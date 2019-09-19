Рифат Жемалетдинов: «Хорошая работа, парни!»
05:14
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) опубликовал фотографию из раздевалки.
«Хорошая работа, парни! Идем дальше», — написал Жемалетдинов в Instagram.
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры
Опрос
проголосовало: 12892Все опросы
Выйдут ли «Зенит» и «Локомотив» из группы в Лиге чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...