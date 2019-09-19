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Рифат Жемалетдинов: «Хорошая работа, парни!»

05:14
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:1) опубликовал фотографию из раздевалки.

«Хорошая работа, парни! Идем дальше», — написал Жемалетдинов в Instagram.

Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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