Рибери отправился на матч с "Ливерпулем" после рождения дочери

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери отправился в Англию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Игра состоится во вторник, 19 февраля.

Француз задержался в Мюнхене из-за того, что его жена Вахиба родила дочь. Этот ребенок стал для пары пятым. Семья Рибери воспитывает двух дочерей Хизию (13 лет) и Шахинез (10), а также двух сыновей Сейф-аль-Ислама (6) и Мохаммеда (3).

"В семье Рибери пополнение. У моей жены и малышки все в порядке. Пора присоединиться к моим партнерам в Ливерпуле", - написал Рибери в Твиттере.