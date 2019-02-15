РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

- Сегодня Российский футбольный союз подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург", - цитирует ТАСС Алаева.

Решение о месте проведения матча будет принято на заседании исполкома УЕФА в мае-июне 2019 года.

Финал Лиги чемпионов-2019 пройдет на домашнем стадионе "Атлетико" "Метрополитано" в Мадриде, а в 2020 году игру примет Олимпийский стадион в Стамбуле.

Ранее в Санкт-Петербурге проходили четыре матча Кубка конфедераций-2017, включая финал, а также семь игр чемпионата мира-2018, включая полуфинал и игру за третье место.