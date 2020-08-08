Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич после победы над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что его команде было по силам пройти дальше. В первой встрече итальянская команда проиграла на выезде — 0:1.

— Мы недостаточно хорошо играли в первом матче, а в Лиге чемпионов все решается в двух встречах, — цитирует пресс-служба УЕФА Пьянича. — Мы вылетели от «Лиона», который на самом деле должны были пройти.

Дебют игры с пенальти выдался скверным, но мы не раскисли и продолжали давить весь матч. Результат обескураживает, и смириться с ним тяжело. Это не должно умалять наше достижение по завоеванию девятого скудетто подряд, но такой клуб, как «Юве», должен стремиться к большему.