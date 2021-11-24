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Рейтинг УЕФА: Россия увеличила отрыв от Украины

01:07
«Мальме» — «Зенит» — 1:1. Фото ФК «Зенит»
«Мальме» — «Зенит» — 1:1. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» (1:1) и принес России одно зачетное очко и 0,2 балла в рейтинг УЕФА. А киевское «Динамо» уступило дома «Баварии» (1:2).

Таким образом, расстояние между странами, которые борются за 10-ю позицию в таблице коэффициентов УЕФА, увеличилось. У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 32,282 балла. У украинских — 31,4 балла. Но они все еще сохраняют высокие шансы выбить нас в этом году из первой десятки рейтинга.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

3

4

7

2. Сочи

ЛК

3

0

3

Спартак

ЛЧ/ЛЕ

3

0

3

4. Локомотив

ЛЕ

2

0

2

5. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

Всего: 15,5 очка, 5 команд, коэффициент 3,100 балла, 28-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку. Это хороший стимул, о котором нельзя забывать «Спартаку» и «Локомотиву».

Оставшиеся матчи
Россия
24 ноября. «Спартак» — «Наполи».
25 ноября. «Локомотив» — «Лацио».
8 декабря. «Зенит» — «Челси».
9 декабря. «Легия» — «Спартак».
9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».
Украина
24 ноября. «Интер» — «Шахтер».
25 ноября. «Рома» — «Заря».
7 декабря. «Шахтер» — «Шериф».
8 декабря. «Бенфика» — «Динамо» К.
9 декабря. «Заря» — «Буде/Глимт».

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