Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рейтинг УЕФА: Россия сохранила место в десятке, но осталась позади Шотландии

00:00
20 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ювентус» — 0:1. Фото Reuters
20 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ювентус» — 0:1. Фото Reuters
Теги:

Ни «Спартак», ни «Зенит» не смогли добыть зачетные очки, которые улучшили бы рейтинг России по итогам пяти последних еврокубковых сезонов. В итоге вернуть девятое место не удалось — на нем после победы «Селтика» над «Ференцварошем» закрепилась Шотландия, у которой 31,7 балла. А российские клубы снова оказались на десятой позиции. Отставание очень небольшое — 0,018 балла (31,682).

При этом сохранился отрыв от Украины, чьи «Динамо» и «Шахтер» тоже проиграли свои матчи. У наших ближайших преследователей 30,6 балла.

По итогам сезона-2021/22 российские клубы пока делят 31-е место со словенцами. Пять команд («Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин») набрали всего 12,5 очка и заработали лишь 2,5 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»