Рейтинг УЕФА: Россия сохранила место в десятке, но осталась позади Шотландии

Ни «Спартак», ни «Зенит» не смогли добыть зачетные очки, которые улучшили бы рейтинг России по итогам пяти последних еврокубковых сезонов. В итоге вернуть девятое место не удалось — на нем после победы «Селтика» над «Ференцварошем» закрепилась Шотландия, у которой 31,7 балла. А российские клубы снова оказались на десятой позиции. Отставание очень небольшое — 0,018 балла (31,682).

При этом сохранился отрыв от Украины, чьи «Динамо» и «Шахтер» тоже проиграли свои матчи. У наших ближайших преследователей 30,6 балла.

По итогам сезона-2021/22 российские клубы пока делят 31-е место со словенцами. Пять команд («Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин») набрали всего 12,5 очка и заработали лишь 2,5 балла.