Рейтинг УЕФА: Россия сохранила место в десятке, но осталась позади Шотландии
00:00
Ни «Спартак», ни «Зенит» не смогли добыть зачетные очки, которые улучшили бы рейтинг России по итогам пяти последних еврокубковых сезонов. В итоге вернуть девятое место не удалось — на нем после победы «Селтика» над «Ференцварошем» закрепилась Шотландия, у которой 31,7 балла. А российские клубы снова оказались на десятой позиции. Отставание очень небольшое — 0,018 балла (31,682).
При этом сохранился отрыв от Украины, чьи «Динамо» и «Шахтер» тоже проиграли свои матчи. У наших ближайших преследователей 30,6 балла.
По итогам сезона-2021/22 российские клубы пока делят 31-е место со словенцами. Пять команд («Зенит», «Сочи», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин») набрали всего 12,5 очка и заработали лишь 2,5 балла.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю