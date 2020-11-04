Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 20-е место в сезоне

Благодаря ничьей «Локомотива», принесшей 0,166 балла в общий рейтинг России, наша страна чуть улучшила свои позиции в таблице коэффициентов в этом сезоне, поднявшись на две строчки вверх — на 20-е место. В целом же ситуация остается непростой, потому что «Порту» победил, Португалия от нас отдалилась еще больше, а Голландия из-за выигрыша «Аякса» к нам приблизилась.

Нашим командам нужны очки, если они хотят и дальше выступать в Лиге чемпионов и получать там большие доходы. Вылетят из первой десятки — перестанут попадать напрямую в групповой турнир. Это может произойти совсем скоро, когда перестанут учитываться результаты сезонов-2016/17 и 2017/18.

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Локомотив ЛЧ 17,05 2. Краснодар ЛЧ 16,15 3. Зенит ЛЧ 15,25 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 3 4 7 2. Локомотив ЛЧ 2 4 6 3. Зенит ЛЧ 0 4 4 4. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 20 очков, 6 команд, коэффициент 3,333, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах). (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 6,071 42,5 84,426 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 7,071 49,5 83,283 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 5,571 39 64,724 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 5,642 39,5 63,998 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 3,750 22,5 51,915 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 4,400 22 43,349 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 3,333 20 37,382 6 (4) 8. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 3,800 19 34,300 5 (4) 9. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 4,200 21 34,200 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 3,500 13,5 32,625 5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.