Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 20-е место в сезоне
Благодаря ничьей «Локомотива», принесшей 0,166 балла в общий рейтинг России, наша страна чуть улучшила свои позиции в таблице коэффициентов в этом сезоне, поднявшись на две строчки вверх — на 20-е место. В целом же ситуация остается непростой, потому что «Порту» победил, Португалия от нас отдалилась еще больше, а Голландия из-за выигрыша «Аякса» к нам приблизилась.
Нашим командам нужны очки, если они хотят и дальше выступать в Лиге чемпионов и получать там большие доходы. Вылетят из первой десятки — перестанут попадать напрямую в групповой турнир. Это может произойти совсем скоро, когда перестанут учитываться результаты сезонов-2016/17 и 2017/18.
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,05
|
2. Краснодар
|
ЛЧ
|
16,15
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
15,25
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,30
|
5. Ростов
|
ЛЕ
|
0,28
|
6. Динамо
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 20 очков, 6 команд, коэффициент 3,333, 20-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах). (Александр Бобров)
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
6,071
|
42,5
|
84,426
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
7,071
|
49,5
|
83,283
|
7 (7)
|
3. Италия
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
5,571
|
39
|
64,724
|
7 (7)
|
4. Германия
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
5,642
|
39,5
|
63,998
|
7 (6)
|
5. Франция
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
3,750
|
22,5
|
51,915
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
4,400
|
22
|
43,349
|
5 (3)
|
7. Россия
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
3,333
|
20
|
37,382
|
6 (4)
|
8. Бельгия
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
7,600
|
3,800
|
19
|
34,300
|
5 (4)
|
9. Голландия
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
4,200
|
21
|
34,200
|
5 (4)
|
10. Австрия
|
7,375
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
3,500
|
13,5
|
32,625
|
5 (4)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.