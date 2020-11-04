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Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 20-е место в сезоне

01:35
3 ноября. Москва. «Локомотив» — «Атлетико» — 1:1. Болельщица железнодорожников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 ноября. Москва. «Локомотив» — «Атлетико» — 1:1. Болельщица железнодорожников. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Благодаря ничьей «Локомотива», принесшей 0,166 балла в общий рейтинг России, наша страна чуть улучшила свои позиции в таблице коэффициентов в этом сезоне, поднявшись на две строчки вверх — на 20-е место. В целом же ситуация остается непростой, потому что «Порту» победил, Португалия от нас отдалилась еще больше, а Голландия из-за выигрыша «Аякса» к нам приблизилась.

3&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Гжегож Крыховяк против Жоау Феликса.Николич обещал качество — Симеоне оценил

Нашим командам нужны очки, если они хотят и дальше выступать в Лиге чемпионов и получать там большие доходы. Вылетят из первой десятки — перестанут попадать напрямую в групповой турнир. Это может произойти совсем скоро, когда перестанут учитываться результаты сезонов-2016/17 и 2017/18.

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Локомотив

ЛЧ

17,05

2. Краснодар

ЛЧ

16,15

3. Зенит

ЛЧ

15,25

4. ЦСКА

ЛЕ

3,30

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

3

4

7

2. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

3. Зенит

ЛЧ

0

4

4

4. ЦСКА

ЛЕ

2

0

2

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 20 очков, 6 команд, коэффициент 3,333, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах). (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

6,071

42,5

84,426

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

7,071

49,5

83,283

7 (7)

3. Италия

14,250

17,333

12,642

14,928

5,571

39

64,724

7 (7)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

5,642

39,5

63,998

7 (6)

5. Франция

14,416

11,500

10,583

11,666

3,750

22,5

51,915

6 (5)

6. Португалия

8,083

9,666

10,900

10,300

4,400

22

43,349

5 (3)

7. Россия

9,200

12,600

7,583

4,666

3,333

20

37,382

6 (4)

8. Бельгия

12,500

2,600

7,800

7,600

3,800

19

34,300

5 (4)

9. Голландия

9,100

2,900

8,600

9,400

4,200

21

34,200

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,750

6,200

5,800

3,500

13,5

32,625

5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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