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Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

00:05
23 октября. Лейпциг. «Лейпциг» — «Зенит» — 2:1. Эмоции Магомеда Оздоева. Фото AFP 23 октября. Лейпциг. «Лейпциг» — «Зенит» — 2:1. Команда Сергея Семака уступила в важной игре. Фото AFP
23 октября. Лейпциг. «Лейпциг» — «Зенит» — 2:1. Эмоции Магомеда Оздоева. Фото AFP
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«Зенит» проиграл «Лейпцигу», «Бенфика» победила «Лион» — и то, о чем «СЭ» говорил несколько последних недель, произошло: Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и заняла шестое место.

РБ Лейпциг — Зенит

Теперь португальцы опережают нас на 0,3 балла. Теоретически «Краснодар» и ЦСКА сегодня еще могут попытаться вернуть нашему футболу прежнюю позицию в рейтинге УЕФА, но делать это нужно было гораздо раньше. Маловероятно, что «Порту», «Гимарайнш», «Брага» и «Спортинг» отдадут завоеванное.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

6,928

48,5

90,283

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

6,857

48

78,748

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

5,714

40

61,784

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

5,357

37,5

61,082

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

4,666

28

52,248

6 (5)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

4,700

23,5

43,849

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

2,666

16

43,549

6 (4)

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Матчи российских команд
22 октября. Ювентус — Локомотив — 2:1
23 октября. Лейпциг — Зенит — 2:1
24 октября. ЦСКА — Ференцварош, Трабзонспор — Краснодар

Матчи португальских команд
23 октября. Бенфика — Лион — 2:1
24 октября. Порту — Рейнджерс, Бешикташ — Брага, Арсенал — Гимарайнш, Спортинг — Русенборг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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