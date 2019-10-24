Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ

«Зенит» проиграл «Лейпцигу», «Бенфика» победила «Лион» — и то, о чем «СЭ» говорил несколько последних недель, произошло: Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и заняла шестое место.

Теперь португальцы опережают нас на 0,3 балла. Теоретически «Краснодар» и ЦСКА сегодня еще могут попытаться вернуть нашему футболу прежнюю позицию в рейтинге УЕФА, но делать это нужно было гораздо раньше. Маловероятно, что «Порту», «Гимарайнш», «Брага» и «Спортинг» отдадут завоеванное.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 6,928 48,5 90,283 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 6,857 48 78,748 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 5,714 40 61,784 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 5,357 37,5 61,082 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 4,666 28 52,248 6 (5) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 4,700 23,5 43,849 5 (5) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 2,666 16 43,549 6 (4)

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Матчи российских команд

22 октября. Ювентус — Локомотив — 2:1

23 октября. Лейпциг — Зенит — 2:1

24 октября. ЦСКА — Ференцварош, Трабзонспор — Краснодар

Матчи португальских команд

23 октября. Бенфика — Лион — 2:1

24 октября. Порту — Рейнджерс, Бешикташ — Брага, Арсенал — Гимарайнш, Спортинг — Русенборг