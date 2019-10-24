Рейтинг УЕФА: Россия отдала шестое место Португалии. И отказалась от одного клуба в ЛЧ
«Зенит» проиграл «Лейпцигу», «Бенфика» победила «Лион» — и то, о чем «СЭ» говорил несколько последних недель, произошло: Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и заняла шестое место.
Теперь португальцы опережают нас на 0,3 балла. Теоретически «Краснодар» и ЦСКА сегодня еще могут попытаться вернуть нашему футболу прежнюю позицию в рейтинге УЕФА, но делать это нужно было гораздо раньше. Маловероятно, что «Порту», «Гимарайнш», «Брага» и «Спортинг» отдадут завоеванное.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
6,928
|
48,5
|
90,283
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
6,857
|
48
|
78,748
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
5,714
|
40
|
61,784
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
5,357
|
37,5
|
61,082
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
4,666
|
28
|
52,248
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
4,700
|
23,5
|
43,849
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
2,666
|
16
|
43,549
|
6 (4)
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.
Матчи российских команд
22 октября. Ювентус — Локомотив — 2:1
23 октября. Лейпциг — Зенит — 2:1
24 октября. ЦСКА — Ференцварош, Трабзонспор — Краснодар
Матчи португальских команд
23 октября. Бенфика — Лион — 2:1
24 октября. Порту — Рейнджерс, Бешикташ — Брага, Арсенал — Гимарайнш, Спортинг — Русенборг