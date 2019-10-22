Рейтинг УЕФА: Португалия обойдет Россию на этой неделе?

Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА. Отдадим — и в 2021 году как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов.

Наш отрыв от конкурентов минимален — 0,1 балла или 0,5 очка. Может так сложиться, что не спасут и четыре победы «Локомотива» («Ювентус»), «Зенита» («Лейпциг»), «Краснодара» («Трабзонспор») и ЦСКА («Ференцварош»). Потому что этих восьми зачетных очков (за победу начисляется два) не хватит, если «Порту», «Гимарайнш», «Брага», «Спортинг» и «Бенфика» наберут на пятерых не менее восьми баллов.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы. (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 5,928 41,5 89,283 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 5,714 40 77,605 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 5,142 36 61,212 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 4,500 31,5 60,225 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 4,166 25 51,748 6 (5) 6. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 2,666 16 43,549 6 (4) 7. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 4,300 21,5 43,449 5 (5)

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Матчи российских команд

22 октября. Ювентус — Локомотив

23 октября. Лейпциг — Зенит

24 октября. ЦСКА — Ференцварош, Трабзонспор — Краснодар

Матчи португальских команд

23 октября. Бенфика — Лион

24 октября. Порту — Рейнджерс, Бешикташ — Брага, Арсенал — Гимарайнш, Спортинг — Русенборг