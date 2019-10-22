Рейтинг УЕФА: Португалия обойдет Россию на этой неделе?
Наш отрыв от конкурентов минимален — 0,1 балла или 0,5 очка. Может так сложиться, что не спасут и четыре победы «Локомотива» («Ювентус»), «Зенита» («Лейпциг»), «Краснодара» («Трабзонспор») и ЦСКА («Ференцварош»). Потому что этих восьми зачетных очков (за победу начисляется два) не хватит, если «Порту», «Гимарайнш», «Брага», «Спортинг» и «Бенфика» наберут на пятерых не менее восьми баллов.
Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы. (Александр Бобров)
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
5,928
|
41,5
|
89,283
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
5,714
|
40
|
77,605
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
5,142
|
36
|
61,212
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
4,500
|
31,5
|
60,225
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
4,166
|
25
|
51,748
|
6 (5)
|
6. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
2,666
|
16
|
43,549
|
6 (4)
|
7. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
4,300
|
21,5
|
43,449
|
5 (5)
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.
Матчи российских команд
22 октября. Ювентус — Локомотив
23 октября. Лейпциг — Зенит
24 октября. ЦСКА — Ференцварош, Трабзонспор — Краснодар
Матчи португальских команд
23 октября. Бенфика — Лион
24 октября. Порту — Рейнджерс, Бешикташ — Брага, Арсенал — Гимарайнш, Спортинг — Русенборг