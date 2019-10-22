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Рейтинг УЕФА: Португалия обойдет Россию на этой неделе?

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2 октября «Зенит» победил «Бенфику» в домашнем матче, но в споре России и Португалии этого, к сожалению, очень мало. Фото Reuters
2 октября «Зенит» победил «Бенфику» в домашнем матче, но в споре России и Португалии этого, к сожалению, очень мало. Фото Reuters
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Велика вероятность, что на этой неделе мы отдадим Португалии шестое место в рейтинге УЕФА. Отдадим — и в 2021 году как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов.

Наш отрыв от конкурентов минимален — 0,1 балла или 0,5 очка. Может так сложиться, что не спасут и четыре победы «Локомотива» («Ювентус»), «Зенита» («Лейпциг»), «Краснодара» («Трабзонспор») и ЦСКА («Ференцварош»). Потому что этих восьми зачетных очков (за победу начисляется два) не хватит, если «Порту», «Гимарайнш», «Брага», «Спортинг» и «Бенфика» наберут на пятерых не менее восьми баллов.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы. (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

5,928

41,5

89,283

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

5,714

40

77,605

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

5,142

36

61,212

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

4,500

31,5

60,225

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

4,166

25

51,748

6 (5)

6. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

2,666

16

43,549

6 (4)

7. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

4,300

21,5

43,449

5 (5)

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Матчи российских команд
22 октября. Ювентус — Локомотив
23 октября. Лейпциг — Зенит
24 октября. ЦСКА — Ференцварош, Трабзонспор — Краснодар

Матчи португальских команд
23 октября. Бенфика — Лион
24 октября. Порту — Рейнджерс, Бешикташ — Брага, Арсенал — Гимарайнш, Спортинг — Русенборг

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