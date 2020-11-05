Рейтинг УЕФА: два очка вместо шести. Российские клубы лишают себя будущего

Играли на равных, забивали, боролись, могли — это лирика. Утешение или самоутешение. А реальность такова: в трех матчах 3-го тура Лиги чемпионов «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» из шести возможных рейтинговых очков (за победу начисляются два балла) добыли только два. Так наши команды работают на свое настоящее и будущее, теряя богатое прошлое.

Благодаря «Локомотиву» и «Зениту» наша страна чуть улучшила свои позиции в таблице коэффициентов в этом сезоне, поднявшись на 19-е место. Теперь уже это считается успехом: с 22-го поднялись на три места.

В целом же ситуация остается непростой. Совсем скоро наши клубы могут вылететь из первой десятки, тогда они перестанут попадать напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. Без учета результатов сезонов-2016/17 и 2017/18 суммарный коэффициент России сегодня составляет 15,749 балла. Это 11-й результат. Выше Украина (16,400), Бельгия (19,200), Шотландия (21,750), Голландия (22,200) и уже недосягаемая первая шестерка, в которую входят Англия, Испания, Германия, Италия, Франция и Португалия.

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Локомотив ЛЧ 17,05 2. Зенит ЛЧ 16,15 3. Краснодар ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 3 4 7 2. Локомотив ЛЧ 2 4 6 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 21 очко, 6 команд, коэффициент 3,500, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах). (Александр Бобров)

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 6,642 46,5 84,997 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 7,357 51,5 83,569 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 6,000 42 65,153 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 6,214 43,5 64,570 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 3,750 22,5 51,915 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 4,400 22 43,349 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 3,500 21 37,549 6 (4) 8. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 3,800 19 34,300 5 (4) 9. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 4,200 21 34,200 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 3,500 13,5 32,625 5 (4)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.