Рейс с болельщиками «Аталанты», которые летели в Харьков на матч с «Шахтером», вынужденно сел в Киеве

Рейс с болельщиками «Аталанты», сотрудниками УЕФА и журналистами, которые летели в Харьков на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера», совершил вынужденную посадку в Киеве, сообщает Calciomercato.com.

Как сообщает источник, самолет был вынужден совершить посадку в Киеве из-за плохой погоды и нехватки топлива. В течение многих часов в этом районе был сильный туман, поэтому рейс пришлось перенаправить в сторону Киева.

В этом самолете было 10 журналистов, 34 болельщика «Аталанты», несколько сотрудников УЕФА и спонсор клуба.