Рейс с болельщиками «Аталанты», которые летели в Харьков на матч с «Шахтером», вынужденно сел в Киеве
17:48
Рейс с болельщиками «Аталанты», сотрудниками УЕФА и журналистами, которые летели в Харьков на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Шахтера», совершил вынужденную посадку в Киеве, сообщает Calciomercato.com.
Как сообщает источник, самолет был вынужден совершить посадку в Киеве из-за плохой погоды и нехватки топлива. В течение многих часов в этом районе был сильный туман, поэтому рейс пришлось перенаправить в сторону Киева.
В этом самолете было 10 журналистов, 34 болельщика «Аталанты», несколько сотрудников УЕФА и спонсор клуба.
Матч пройдет в Харькове 11 декабря и начнется в 20:55 мск.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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